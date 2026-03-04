В Николаеве российский «Шахед» попал по пассажирскому поезду 4.03.2026, 10:36

4,406

Перрон почернел от дыма.

4 марта дрон-камикадзе «Шахед» Вооруженных сил Российской Федерации атаковал пассажирский поезд на вокзале в Николаеве. После попадания начался пожар, который начали тушить спасатели.

Попадание «Шахеда» по пассажирскому поезду в Николаеве произошло утром 4 марта, во время воздушной атаки ВС РФ. На фото и видео с места событий — вокзал, а возле одной из платформ — горящий вагон, показывают фото из Telegram-канала «Новости Николаев». По предварительным данным, люди не пострадали. «Укрзализныця» и ОВА пока не комментировали российский удар.

Информация об атаке дрона РФ по николаевскому вокзалу появилась в сети около 9 часов, пока в регионе еще продолжался сигнал воздушной тревоги из-за воздушной атаки дронов ВС РФ. После сообщения о попадании в канале «МикВисти» уточнили, что «Шахед» ударил не по вагону, а врезался в колею рядом с поездом. Впрочем, на фото с места событий видим языки огня из окон вагона. Вокруг — гражданские свидетели происшествия, работники вокзала и также пожарные, которые тушат огонь.

