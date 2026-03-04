Арина Соболенко выходит замуж 29 4.03.2026, 10:35

14,590

Арина Соболенко

Спортсменка выложила видео, в котором получает предложение руки и сердца.

Белорусская теннисистка, первая ракетка Арина Соболенко выложила в Instagram ролик, на котором ее бойфренд Георгиос Франгулис делает ей предложение. Судя по реакции спортсменки, она ответила согласием, пишет «Зеркало».

Соболенко показала ролик, на котором ее бойфренд, 37-летний бразильский бизнесмен и автогонщик Георгиос Франгулис в романтичной обстановке, опустившись на одно колено, предлагает ей кольцо. Потом пара нежно целуется, а теннисистка демонстрирует свое украшение на безымянном пальце правой руки.

«You & me, forever («Ты и я, навсегда»)», — подписала видео спортсменка и указала дату — 3 марта 2026 года.

Напомним, недавно Соболенко также выкладывала фото с кольцом, которое многие комментаторы приняли за помолвочное и принялись ее поздравлять.

Сама 27-летняя теннисистка ранее рассказывала, что хочет семью и детей: «Но не хочу заводить первого ребенка в 35 лет. Хочу завести ребенка, а потом вернуться [в теннис]. Хочу, чтобы мой ребенок видел, как тяжело приходится работать в жизни, чтобы чего-то добиться».

Ранее Арина несколько лет встречалась с экс-хоккеистом сборной Беларуси Константином Кольцовым — он умер в возрасте 42 лет в марте 2024 года, выпав из окна. Трагедия произошла в отеле в Майами, где останавливался спортсмен. Полиция заявила, что это было самоубийство.

