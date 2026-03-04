закрыть
6 марта 2026, пятница, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Арина Соболенко выходит замуж

29
  • 4.03.2026, 10:35
  • 14,590
Арина Соболенко выходит замуж
Арина Соболенко

Спортсменка выложила видео, в котором получает предложение руки и сердца.

Белорусская теннисистка, первая ракетка Арина Соболенко выложила в Instagram ролик, на котором ее бойфренд Георгиос Франгулис делает ей предложение. Судя по реакции спортсменки, она ответила согласием, пишет «Зеркало».

Соболенко показала ролик, на котором ее бойфренд, 37-летний бразильский бизнесмен и автогонщик Георгиос Франгулис в романтичной обстановке, опустившись на одно колено, предлагает ей кольцо. Потом пара нежно целуется, а теннисистка демонстрирует свое украшение на безымянном пальце правой руки.

«You & me, forever («Ты и я, навсегда»)», — подписала видео спортсменка и указала дату — 3 марта 2026 года.

Напомним, недавно Соболенко также выкладывала фото с кольцом, которое многие комментаторы приняли за помолвочное и принялись ее поздравлять.

Сама 27-летняя теннисистка ранее рассказывала, что хочет семью и детей: «Но не хочу заводить первого ребенка в 35 лет. Хочу завести ребенка, а потом вернуться [в теннис]. Хочу, чтобы мой ребенок видел, как тяжело приходится работать в жизни, чтобы чего-то добиться».

Ранее Арина несколько лет встречалась с экс-хоккеистом сборной Беларуси Константином Кольцовым — он умер в возрасте 42 лет в марте 2024 года, выпав из окна. Трагедия произошла в отеле в Майами, где останавливался спортсмен. Полиция заявила, что это было самоубийство.

Написать комментарий 29

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц