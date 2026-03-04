«Барселона» разгромила «Атлетико», но не сумела выйти в финал Кубка Испании 1 4.03.2026, 11:48

«Матрасники» впервые за 13 лет сыграют в финале Кубка Испании.

«Барселона» на своем поле разгромила мадридский «Атлетико» в ответном матче полуфинала Кубка Испании сезона-2025/26. Поединок на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне завершился со счетом 3:0, пишет tsn.ua.

Каталонцы открыли счет на 29-й минуте — 18-летний Марк Берналь отличился после передачи Ламина Ямаля.

В компенсированное к первому тайму время подопечные Ханси Флика забили во второй раз — на 45+5-й минуте Рафинья реализовал пенальти.

Фото: Associated Press

Во втором тайме «сине-гранатовые» сделали счет в игре разгромным — на 72-й минуте Берналь офомил дубль, ассистировал ему Жоау Канселу.

Однако победы с разницей в три мяча не хватило «Барселоне» для выхода в следующую стадию турнира.

Поскольку первая игра между командами завершилась со счетом 4:0 в пользу «Атлетико», то именно «матрасники» триумфовали по итогам двух матчей (4:3) и впервые за 13 лет вышли в финал Кубка Испании.

Второй финалист Кубка Испании определится 4 марта в поединке «Реал Сосьедад» — «Атлетик» Бильбао. Первая игра закончилась победой команды из Сан-Себастьяна (1:0).

В следующем матче «Барселона» 7 марта на выезде встретится с «Атлетиком» Бильбао в Ла Лиге. Команда Диего Симеоне в этот же день примет «Реал Сосьедад» в рамках Примеры.

