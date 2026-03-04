Алексей Протас пропустил матч по крутой причине 4.03.2026, 13:11

Фото: Protas.21 / Instagram

Всему «виной» жена.

Алексей Протас пропустил матч «Вашингтона» с «Ютой» в НХЛ, но партнеры точно на него не в обиде.

Белорусскому хоккеисту нужно было присутствовать на куда более важном мероприятии.

Отметим, что наш соотечественник делает подобный ход уже во второй раз, пишет «Точка».

В семье белорусского хоккеиста Алексея Протаса произошло пополнение – у спортсмена и его супруги Татьяны родилась вторая дочь.

Радостной новостью родители поделились на своих страницах в Instagram.

Имя новорожденной девочки пока не раскрывается. В публикации супруги написали «сегодня мы стали родителями во второй раз» и признались, что вместе со старшей дочкой долго ждали появления малышки, назвав ее «маленьким чудом».

Из-за родов жены Протас пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» играл с «Ютой».

Напомним, впервые Алексей и Татьяна стали родителями в феврале 2023 года – тогда у пары родилась дочь Алиса.

Алексей всегда присутствует при родах

В интервью нашему порталу, которое вы можете почитать здесь, белорусский форвард «Вашингтона» рассказал, что рождение первой дочери затмило для семьи День святого Валентина.

«Не скажу, что это для нас прям обычный день. Можем сходить куда-нибудь семьей, вкусно поесть в интересном месте. Отмечаем мы другие даты – годовщину знакомства, свадьбы. Можем подарить друг другу что-то милое, но это совсем необязательно», – рассказал Леша.

Но гораздо важнее для семьи Протас следующий день, 15 февраля. И вот почему.

«Наша Алиса родилась в этот день, 15 февраля. Если точнее, то спустя несколько минут после полуночи. Мы бы не расстроились, если бы она появилась на свет чуть раньше. Но в идеале хотели, чтобы у нее был свой день, не связанный с Валентином», – поделился глава семьи.

Кстати, он как любящий муж присутствовал на родах. Хотя именно в этот день его «Вашингтон» проводил очередной матч в «регулярке» НХЛ.

«Здесь в этом плане все четко: семья на первом месте. Я уже шел из раздевалки на раскатку, когда мне Таня написала сообщение. Я предупредил тренера – и помчал в роддом», – рассказал Протас.

