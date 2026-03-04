Турция сбила иранскую баллистическую ракету 4.03.2026, 15:43

Она летела в направлении воздушного пространства Турции.

Турецкие военные сбили иранскую баллистическую ракету. Она летела в направлении воздушного пространства Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции.

«Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, пересекла воздушное пространство Ирака и Сирии и была обнаружена во время движения к воздушному пространству Турции. Она была своевременно нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье», - отметили в Минобороны Турции.

Отмечается, что фрагмент ракеты, упавший в районе Дертьоль провинции Хатай, принадлежит системе ПВО, которая перехватила угрозу в воздухе. В результате инцидента никто не пострадал.

«Мы предупреждаем все стороны воздерживаться от действий, которые приведут к дальнейшему распространению конфликта в регионе. В этом контексте мы будем продолжать консультироваться с НАТО и другими союзниками», - добавили в оборонном ведомстве страны.

Удары по Кипру

Не исключено, что иранская ракета, которая пролетела Ирак и Сирию, и приближалась к Турции, летела в направлении Кипра.

Так, за прошедшие несколько дней Иран по меньшей мере дважды атаковал британскую военную базу на Кипре беспилотниками, сообщалось о взрывах в районе взлетной полосы.

На фоне обострения ситуации Греция направила на Кипр два военных корабля для защиты острова. Также сообщается об отправке пары истребителей F-16.

Также 1 марта стало известно, что Иран выпустил две баллистические ракеты в направлении Кипра, где расположены британские военные базы. Обе ракеты были перехвачены на подлете к острову.

