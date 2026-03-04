Психиатр рассказал, в чем секрет жизнестойкости 2 4.03.2026, 18:19

С переменами надо взаимодействовать, а не сопротивляться им.

Психиатры и исследователи отмечают, что устойчивость — это не врожденная черта, а динамический процесс, который формируется через поддержку окружения, отношения и умение принять нестабильность как естественную часть жизни. По словам гуманитарного психиатра Сьюзан Сонг, способность сопротивляться трудностям усиливается, когда человек учится взаимодействовать с переменами, а не сопротивляться им, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Современные исследования показывают, что стремление к полной стабильности делает людей менее подготовленными к жизненным потрясениям. Неприятности рано или поздно коснутся каждого, и принятие этого факта помогает легче проживать периоды неопределенности. Эксперты подчеркивают: устойчивость проявляется в умении адаптироваться, а не в попытках удержать неизменность.

Те, кто успешно проходит через кризисы, часто используют три ключевых ресурса: личный нарратив, ритуалы и осознание смысла. Личный нарратив помогает объяснить происходящее и придать ему форму, а ритуалы создают эмоциональную опору — будь то маленькие жесты, снижающие тревогу, или традиции, помогающие переживать утрату.

Во многих культурах устойчивость строится не на индивидуализме, а на связи с другими. Поддержка, чувство принадлежности и возможность разделять эмоции оказываются важнее стремления «держаться самостоятельно».

Специалисты подчеркивают, что нестабильность неизбежна, но именно она позволяет человеку развиваться. И чем раньше мы перестаем воспринимать ее как угрозу, тем легче находим внутреннее равновесие в моменты перемен.

