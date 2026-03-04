закрыть
6 марта 2026, пятница, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Психиатр рассказал, в чем секрет жизнестойкости

2
  • 4.03.2026, 18:19
  • 4,524
Психиатр рассказал, в чем секрет жизнестойкости

С переменами надо взаимодействовать, а не сопротивляться им.

Психиатры и исследователи отмечают, что устойчивость — это не врожденная черта, а динамический процесс, который формируется через поддержку окружения, отношения и умение принять нестабильность как естественную часть жизни. По словам гуманитарного психиатра Сьюзан Сонг, способность сопротивляться трудностям усиливается, когда человек учится взаимодействовать с переменами, а не сопротивляться им, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Современные исследования показывают, что стремление к полной стабильности делает людей менее подготовленными к жизненным потрясениям. Неприятности рано или поздно коснутся каждого, и принятие этого факта помогает легче проживать периоды неопределенности. Эксперты подчеркивают: устойчивость проявляется в умении адаптироваться, а не в попытках удержать неизменность.

Те, кто успешно проходит через кризисы, часто используют три ключевых ресурса: личный нарратив, ритуалы и осознание смысла. Личный нарратив помогает объяснить происходящее и придать ему форму, а ритуалы создают эмоциональную опору — будь то маленькие жесты, снижающие тревогу, или традиции, помогающие переживать утрату.

Во многих культурах устойчивость строится не на индивидуализме, а на связи с другими. Поддержка, чувство принадлежности и возможность разделять эмоции оказываются важнее стремления «держаться самостоятельно».

Специалисты подчеркивают, что нестабильность неизбежна, но именно она позволяет человеку развиваться. И чем раньше мы перестаем воспринимать ее как угрозу, тем легче находим внутреннее равновесие в моменты перемен.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дорога на Яму
Дорога на Яму Ирина Халип
Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин