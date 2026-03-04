закрыть
6 марта 2026, пятница
Власти Испании заявили, что не будут вассалом после угроз США

  • 4.03.2026, 19:08
Власти Испании заявили, что не будут вассалом после угроз США

Мадрид по-прежнему не разрешает США использовать свои базы в рамках операции против Ирана.

Испания не собирается быть вассалом, не позволит себе угрожать и будет защищать собственные ценности, заявила вице-премьер королевства Мария Хесус Монтеро. Так она прокомментировала угрозы Вашингтона прекратить торговлю с Мадридом из-за отказа последнего разрешить Штатам использовать испанские военные базы в рамках операции против Ирана.

«Мы не собираемся быть вассалами и не позволим себе угрожать», — сказала Монтеро (цитата по El Periódico).

Она подтвердила, что правительство Испании по-прежнему не разрешает Штатам использовать базы Рота и Морон (обе расположены на юге страны) в рамках операции против Ирана.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее осудил «односторонние действия» США и Израиля против Ирана. По его словам, это способствует «более враждебному и неопределенному международному порядку».

