Власти Испании заявили, что не будут вассалом после угроз США

Власти Испании заявили, что не будут вассалом после угроз США12
- 4.03.2026, 19:08
- 5,626
Мадрид по-прежнему не разрешает США использовать свои базы в рамках операции против Ирана.
Испания не собирается быть вассалом, не позволит себе угрожать и будет защищать собственные ценности, заявила вице-премьер королевства Мария Хесус Монтеро. Так она прокомментировала угрозы Вашингтона прекратить торговлю с Мадридом из-за отказа последнего разрешить Штатам использовать испанские военные базы в рамках операции против Ирана.
«Мы не собираемся быть вассалами и не позволим себе угрожать», — сказала Монтеро (цитата по El Periódico).
Она подтвердила, что правительство Испании по-прежнему не разрешает Штатам использовать базы Рота и Морон (обе расположены на юге страны) в рамках операции против Ирана.
Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее осудил «односторонние действия» США и Израиля против Ирана. По его словам, это способствует «более враждебному и неопределенному международному порядку».