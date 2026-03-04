закрыть
6 марта 2026, пятница
Левандовский приступил к тренировкам в защитной маске после травмы

  • 4.03.2026, 19:14
Левандовский приступил к тренировкам в защитной маске после травмы

В матче против «Вильярреала» польский форвард получил перелом левой глазницы.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский вышел на тренировку в защитной маске после полученной травмы. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

37-летний футболист получил травму 28 февраля в матче с «Вильярреалом» (4:1), в котором забил в компенсированное время. Ему был диагностирован перелом левой глазницы.

В текущем сезоне за «Барселону» нападающий провел 32 встречи во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал три результативные передачи.

Левандовский пропустил ответный полуфинальный матч с «Атлетико» (3:0) в Кубке Испании. Первая встреча закончилась победой мадридского клуба со счетом 4:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Барселона» не смогла выйти в финал турнира.

