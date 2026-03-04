Катар полностью останавливает производство СПГ после ударов Ирана

Катар полностью останавливает производство СПГ после ударов Ирана2
- 4.03.2026, 19:40
На возвращение к нормальному уровню производства уйдет месяц.
Катар вынужден приостановить на несколько недель производство сжиженного природного газа. На возвращение к нормальному уровню производства уйдет месяц.
Об этом сообщает Reuters.
Источники рассказали изданию, что после остановки в среду основного завода Катара в Рас-Лаффане он не сможет возобновить производство СПГ как минимум в течение двух недель. Это только первоначальные оценки.
Собеседники Reuters уточняют, что после возобновления работы завода потребуется как минимум две недели, чтобы выйти на полную мощность.