Катар полностью останавливает производство СПГ после ударов Ирана 2 4.03.2026, 19:40

2,884

На возвращение к нормальному уровню производства уйдет месяц.

Катар вынужден приостановить на несколько недель производство сжиженного природного газа. На возвращение к нормальному уровню производства уйдет месяц.

Об этом сообщает Reuters.

Источники рассказали изданию, что после остановки в среду основного завода Катара в Рас-Лаффане он не сможет возобновить производство СПГ как минимум в течение двух недель. Это только первоначальные оценки.

Собеседники Reuters уточняют, что после возобновления работы завода потребуется как минимум две недели, чтобы выйти на полную мощность.

