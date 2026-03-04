закрыть
6 марта 2026, пятница, 20:42
Новый золотой век славы Формулы-1 только начинается

9
  • 4.03.2026, 20:16
  • 4,136
Новый золотой век славы Формулы-1 только начинается

Спорт набирает обороты зрелищности.

Мировая популярность Формула‑1 стремительно растет, и все больше экспертов считают, что спорт переживает новое «звездное» десятилетие. По словам бывшей гонщицы Сьюзи Вольфф, зрительские места превращается в подиум, где смешиваются команды, пресса и знаменитости, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Формат «закулисного реалити» приблизил гонщиков к зрителям. По данным чемпионата, 43% фанатов сейчас младше 35 лет. В паддоке регулярно появляются мировые звезды. Гран-при посещали Бейонсе и Джей‑Зи, а интерес поколения зумеров подогревают актеры и инфлюенсеры. Эксперты отмечают, что присутствие знаменитостей помогает привлекать случайных зрителей — даже тех, кто еще не следит за гонками.

Особое внимание привлекают партнеры пилотов: от невесты Шарля Леклера Александры Сен-Мле до моделей, появляющихся в паддоке в одежде ведущих брендов. По словам Вольфф, спорт стал более открытым для женщин — их доля среди болельщиков достигла 42%.

Дополнительный импульс популярности дают крупные культурные события, спорная развязка сезона 2021 года, ставшая глобальной темой обсуждения, а также съемки фильма с участием актера Брэд Питт.

Фанаты ждут сезон-2026, который стартует 6 марта в Мельбурне, надеясь на новое зрелищное соперничество и продолжение глобального «ренессанса» Формулы-1.

