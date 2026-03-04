Крупнейший в мире контейнерный перевозчик прекратил отправку грузов в страны Персидского залива 1 4.03.2026, 20:59

3,890

Решение было принято 2 марта.

Датская транспортно-логистическая группа Maersk, которая занимается морскими грузовыми перевозками, поставила на паузу прием заказов для стран Персидского залива на фоне войны в Иране. В компании заявили, что решение было принято 2 марта по итогам оценки рисков. «Приостанавливается прием рефрижераторных, опасных и специальных грузов в ОАЭ, Оман, Ирак, Кувейт, Катар, Иорданию, Бахрейн, Саудовскую Аравию и из них — до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Кроме того, Maersk приостановила новые бронирования на поставки между странами Персидского залива и Индией, Пакистаном, Бангладеш, Шри-Ланкой. Исключение сделано только для портов Даммам и Эль-Джубайль в Саудовской Аравии. Ранее подтвержденные бронирования будут рассматриваться в индивидуальном порядке с учетом текущих ограничений, а грузы в пути останутся под контролем операционных служб, передает The Moscow Times.

28 февраля Maersk сообщила о прекращении на неопределенный срок рейсов через Ормузский пролив, обеспечивающий около 20% мировых поставок нефти. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать любое судно, которое попытается пересечь эту транспортную артерию. После иранские войска начали бить по обнаруженным в проливе нефтяным танкерам, шедшим под флагами Маршалловых Островов, Гибралтара, Гондураса и США. КСИР сообщал об уничтожении 10 судов.

Maersk — крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок со штаб-квартирой в Копенгагене. Флот компании насчитывает несколько сотен судов, а ее сервисы охватывают все ключевые морские торговые маршруты.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана после провала переговоров по ядерной сделке. В первые дни был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи и другие члены руководства — всего 49 человек, по данным американского президента Дональда Трампа.

В свою очередь Иран атаковал военные базы США на Ближнем Востоке и инфраструктуру стран-союзников Вашингтона в Персидском заливе. Помимо Израиля, под удары попали Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Катар. Последний в ответ нанес удар по Ирану, отметив, что республика «перешла все красные линии», поскольку ее целью были гражданские объекты, в том числе аэропорт Дохи и газовая инфраструктура. В ОАЭ также начали рассматривать возможность ответной атаки на Иран, сообщал Axios.

