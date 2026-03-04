закрыть
Apple представила свой самый дешевый MacBook

  • 4.03.2026, 22:47
  • 3,242
Apple представила свой самый дешевый MacBook

Ноутбук доступен в ярких цветах.

Компания Apple представила свой первый бюджетный ноутбук MacBook Neo, который выделяется на фоне других моделей ярким корпусом и процессором, унаследованным ему от прошлогоднего iPhone 16 Pro.

Вместо привычных фирменных чипов M-серии Apple оснастила MacBook Neo мобильным чипом A18 Pro, который также устанавливается в iPhone 16 Pro. Устройство оснащается 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 256 или 512 ГБ. Старшая версия также может похвастаться наличием Touch ID.

MacBook Neo оснащается 12,9-дюймовым дисплеем с частотой 60 Гц и рамками без выреза-«челки», который используется в актуальных и более дорогих моделях. Яркость дисплея составляет всего 500 нит. При этом поддержка True Tone и подсветка клавиатуры не предусмотрены.

Также отмечается наличие двух разъемов USB-C. Поддержка фирменной магнитной зарядки MagSafe в устройстве не заявлена.

Устройство представляет собой базовое решение для стандартных офисных задач и учебы. Компания обещает до 16 часов работы от одного заряда.

Среди прочих особенностей отмечается отсутствие системы активного охлаждения (нет вентиляторов), из-за чего ноутбук не шумит.

Стоимость MacBook Neo стартует от $599 за версию на 256 ГБ, тогда как модель на 512 ГБ оценена в $699. Ноутбук доступен в ярких цветах: серебристом, желтом, зеленом и голубом.

