Один из вузов Беларуси объявил о закрытии

Один из вузов Беларуси объявил о закрытии2
- 5.03.2026, 9:36
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Причина решения не уточняется.
Частный Институт парламентаризма и предпринимательства (ИПП) завершает образовательную деятельность. Такая информация появилась на главной странице вуза, передает «Зеркало».
Причина решения не уточняется. В феврале 2021-го Институт прошел государственную аккредитацию. Сертификат действовал до 9 марта 2026 года.
О проблемах у ИПП сообщалось еще в 2024 году. Как писали СМИ, вуз решил не набирать первокурсников на новый учебный год. При этом в администрации учреждения образования заверяли об отсутствии планов свернуть образовательную деятельность. Хотя к тому времени закрылись два из пяти частных вузов страны.
Институт парламентаризма и предпринимательства (ИПП) начал работу в 1993 году. Он готовил специалистов в области экономики и управления, политологии и журналистики.