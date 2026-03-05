закрыть
10 июня 2026, среда, 10:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Один из вузов Беларуси объявил о закрытии

2
  • 5.03.2026, 9:36
  • 7,856
Один из вузов Беларуси объявил о закрытии

Причина решения не уточняется.

Частный Институт парламентаризма и предпринимательства (ИПП) завершает образовательную деятельность. Такая информация появилась на главной странице вуза, передает «Зеркало».

Причина решения не уточняется. В феврале 2021-го Институт прошел государственную аккредитацию. Сертификат действовал до 9 марта 2026 года.

О проблемах у ИПП сообщалось еще в 2024 году. Как писали СМИ, вуз решил не набирать первокурсников на новый учебный год. При этом в администрации учреждения образования заверяли об отсутствии планов свернуть образовательную деятельность. Хотя к тому времени закрылись два из пяти частных вузов страны.

Институт парламентаризма и предпринимательства (ИПП) начал работу в 1993 году. Он готовил специалистов в области экономики и управления, политологии и журналистики.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников