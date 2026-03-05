«У меня был шок, я упала на ребенка» 16 5.03.2026, 10:53

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Фото: AP

Белоруска рассказала о пережитой атаке в Дубае.

— Не было ни сирен, ни предупреждений. Просто затряслись окна — и столб черного дыма, — рассказывает «Еврорадио» белоруска Светлана [имя изменено], которая живет в Дубае.

28 февраля город оказался под атакой дронов и ракет со стороны Ирана: взрывы были слышны в разных районах, часть целей находилась рядом с туристическими достопримечательностями и портом.

Власти сообщали о работе ПВО. Обломки падали в жилых кварталах, аэропорты временно приостанавливали работу, а жителям среди ночи приходили sms-сообщения с просьбой срочно искать укрытие.

В интервью Светлана вспоминает о том, как она с ребенком пережила эту ночь, и говорит про то, что происходит в Дубае сейчас.

Полдня отвечала, что все спокойно

— Утром 28 февраля мне начали писать знакомые с вопросом: «Ну как вы там?» Я полдня отвечала: да ладно, в Дубае все спокойно, фейк-ньюс, обычный день. На дорогах было спокойное движение, мы с ребенком после обеда поехали в игровую и протусовались в молле два часа. Приехали домой, я села читать ребенку книжку, пока готовилась еда.

Я живу на побережье, через дорогу — линия отелей и красивая прогулочная зона с видом на колесо и Bluewaters. Мы там периодически гуляем.

Bluewaters / axcapital.ae

И вдруг начинают трястись окна, громкий звук — ба-бах. Я открываю шторы и вижу столб черного дыма, огонь. В общем, дрон попал в отель, который находится примерно в восьмистах метрах от нашего дома.

Не было ни сирен, ни каких-то других знаков, что что-то случится. Это было самое страшное.

Есть ощущение, что Дубай вообще не готов к тому, что его будут бомбить. Никто этого не ожидал, и ничего к этому не было готово.

У меня был шок, я упала на ребенка. Ребенок не понял, в чем дело. Мы сказали, что в отеле напротив пожар, и попытались его успокоить. Поужинали и легли спать.

Муж сказал: давай соберем тревожную сумку на всякий случай. Это было хорошее решение. В полночь мы легли спать, а потом раздались громкие звуки.

Пришло оповещение на телефон — и на том спасибо. В нем было написано: «Немедленно найдите шелтер». Какое убежище?..

Мы сидели на паркинге до трех ночи

У меня был опыт жизни под бомбежкой в Израиле. Израиль к этому подготовлен куда лучше. Там всегда приходит оповещение на телефон, если что-то случается. Ты знаешь, сколько минут у тебя есть, можешь успеть что-то взять с собой. У многих прямо в доме есть комната безопасности — мамат.

А здесь нет ни укрытий, ни системы оповещения. Хорошо, что хотя бы сигнал через мобильный телефон пришел.

Мы схватили тревожный чемоданчик — в нем была вода, какие-то игрушки — и побежали на парковку. Было очевидно, что нужно прятаться и хотя бы отойти подальше от окон.

С 00:30 и примерно до трех ночи мы сидели на паркинге, потому что бомбили со всех сторон, атака была очень интенсивной. Бомбили порт недалеко от Пальмы, были мощные взрывы. ОАЭ по большей части сбивали дроны и ракеты, но осколки все равно падали, повреждения были. Понятно, что фейк-ньюс оказалось больше, чем реальных разрушений.

Мои подруги живут в Business Bay [крупный деловой и жилой район в самом центре Дубая, — Еврорадио], они видели, как сбивали дроны. Целями обстрела были достопримечательности Дубая.

Я думаю, это можно назвать демонстрацией силы, завистью и злостью. Как потом написали СМИ, атака на Дубай была связана с тем, что здесь есть базы США, но мне кажется, это в целом демонстрация агрессии и силы.

Сейчас все работает, но страна не была готова

Что касается следующего дня: многие начали паниковать, кто-то ночевал на паркинге. В три часа ночи с нами связались друзья — они живут в другом, более отдаленном районе. Район называется Dubai Creek, он находится на отдельном острове. Там все работает, прогулочная набережная открыта — симуляция нормальной жизни. Взрывы слышны, но отдаленно.

Сначала была попытка навести панику: службы доставки не работали полдня, но потом все восстановилось. Утром пошли закупаться продуктами — уже была очередь, люди скупали воду.

Сейчас все работает: в магазинах все есть, доставка работает, привозят кофе, воду. В Дубае с продовольствием проблем нет. Мы думаем пересидеть, посмотреть, что будет дальше, а потом принимать решение. На лето мы в любом случае планируем уезжать, но если ситуация будет ухудшаться, возможно, уедем раньше.

Если все быстро успокоится, недели за две, то просто поживем в другом районе — без достопримечательностей, который кажется более спокойным.

В целом мы точно планируем вернуться осенью, так как ребенок ходит здесь в детский сад, и здесь же мы планируем идти в школу — если не будет страшных сценариев.

Большая часть моих знакомых осталась в Дубае. Садики и школы закрыты до 4 марта, биржи тоже. Большинство ресторанов и торговых центров открыты. Людей на улице немного, но частично это связано с Рамаданом.

Я не могу сказать, что люди в панике, но очевидно, что страна не была готова к атаке. Официальные СМИ не сообщают ничего, кроме того, что о нашей безопасности заботятся как могут.

Еще было опубликовано предупреждение, что за фейк-ньюс будет штраф от 30 тысяч долларов.

Власти ведут себя максимально приветливо: сказали, что оплатят туристам все издержки, связанные с отменой рейсов. Это выглядит так, будто они поддерживают население, но при этом нет ни системы оповещения, ни убежищ.

На данный момент в ОАЭ находится более 2,5 тысяч туристов из Беларуси

В последние годы Дубай и другие города Объединенных Арабских Эмиратов пользуются большой популярностью у путешественников. Как сообщают в Национальном агентстве по туризму, на данный момент в ОАЭ находится более 2,5 тысяч туристов из Беларуси.

— Паники, конечно, в эти дни много, — говорит один из белорусов.

— Пока регулярное авиасообщение с Минском отменено, белорусы надеются на вылет 6 марта, — комментируют ситуацию эксперты VisaFlow. — Многие пляжи в Дубае сейчас закрыты, но общественные места доступны. В центре города в целом спокойно, люди ходят и гуляют — тут все ок.

Пока воздушное пространство закрыто, в Белавиа сообщают об организации вывозных рейсов 4 и 5 марта. По плану самолет вылетит из Минска без пассажиров и доставит в Беларусь пассажиров из Дубая.

Как пишет телеграм-канал авиакомпании, в настоящее время идет процесс получения разрешений на выполнение данных рейсов.

3 марта из Дубая вылетел самолет с 189 пассажирами, у которых были авиабилеты на 28 февраля.

Борт В737-800 с регистрационным номером EW-455PA прибыл в международный аэропорт в субботу утром 28 февраля, но выполнить обратный рейс в Минск в тот же день уже не смог из-за атак Ирана.

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