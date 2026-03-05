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Сеть зарядных станций Malanka до сих пор не оправилась от сбоя

  • 5.03.2026, 11:46
  • 1,680
Сеть зарядных станций Malanka до сих пор не оправилась от сбоя

Однако заряжать авто можно бесплатно.

Доступ к сервисам сети зарядных станций Malanka утром 5 марта остается ограниченным из-за продолжающихся технических работ со стороны провайдера. Об этом сообщили представители компании.

В сообщении отмечается, что из-за проводимых работ некоторые сервисы сети пока недоступны. На этот период владельцы электромобилей могут пользоваться зарядными станциями Malanka бесплатно.

Бесплатная зарядка будет действовать до полного восстановления работы сервисов. Ознакомиться со списком доступных станций можно в специальной онлайн-таблице.

Техническая служба сети продолжает работать в обычном режиме. Связаться с ней можно по телефонам: +375 (29/44/33) 643-14-31.

Кроме того, на время проведения работ партнер сети — forEVo — также открыл бесплатный доступ к зарядке электромобилей на своих станциях.

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