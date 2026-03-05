Ученые выяснили, как любовь к себе влияет на качество отношений с партнером

Ученые выяснили, как любовь к себе влияет на качество отношений с партнером3
- 5.03.2026, 11:57
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Важен баланс.
Считается, что всестороннее принятие себя помогает людям строить более крепкие отношения. Психологи из Регенсбургского университета (Германия) посвятили новое исследование связи между любовью к себе и удовлетворенностью романтической близостью, пишет «Нож».
Иногда самоуважение и заботу о себе путают с нарциссизмом — аномальным чувством собственной значимости и потребностью всегда быть в центре внимания. Истинная же любовь к себе состоит из трех основных частей: контакт с самим собой, принятие себя и забота о себе. Авторы свежей научной статьи захотели понять, как каждый элемент коррелирует с качеством романтических отношений.
Ученые собрали группу из 460 взрослых добровольцев. Средний возраст участников составил 27 лет, и на момент исследования каждый из них состоял в продолжительных романтических отношениях.
Добровольцы заполнили серию подробных онлайн-опросников. Они оценивали, как часто и тщательно они заботятся о себе, насколько им удается принимать свои недостатки и относиться к себе с состраданием. Также респонденты описывали степень близости, страсти и преданности в их отношениях с возлюбленным или возлюбленной.
Далее психологи использовали математическую модель, чтобы найти закономерности в ответах участников. Результаты исследования подтвердили, что самовосприятие людей статистически связано с тем, как они воспринимают актуальные отношения.
По данным ученых, далеко не все проявления любви к себе приводят к укреплению романтического союза. Так, практическая забота о себе и принятие себя как многогранной личности коррелировало с большей удовлетворенностью отношениями. При этом умение работать с собственными эмоциями никак не способствовало укреплению страсти или близости.
У исследования есть ряд важных недостатков. В первую очередь оно не позволяет установить четкие причинно-следственные связи. Скажем, не исключено, что отношения с подходящим партнером побуждают людей лучше заботиться о себе.