В Беларуси был уникальный февраль 5.03.2026, 12:20

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Такое бывает раз в пять лет.

Средняя температура воздуха в Беларуси в феврале 2026 года составила –7,4 °С, что на 3,9 °С ниже климатической нормы. По данным метеонаблюдений, подобные холодные февральские периоды происходят примерно раз в пять лет. Об этом сообщается на сайте pogoda.by.

Самым холодным февралём за последние 80 лет остаётся 1956 год, когда средняя температура месяца опустилась до –14,9 °С.

В этом году холодная аномалия затронула всю территорию страны. В большинстве регионов отклонение от климатической нормы составило от 3,2 до 4,4 °С. Наиболее сильное похолодание наблюдалось в Витебской области — в среднем на 4,3 °С ниже нормы. Наименьшее отклонение зафиксировано в Брестской области — около 3,3 °С.

Морозное начало месяца

Особенно холодной оказалась первая декада февраля. Средняя температура по стране тогда составила –13,0 °С, что на 8,6 °С ниже климатической нормы.

Во второй декаде месяца температура также оставалась ниже обычных значений — примерно на 2,7 °С. А вот в последние десять дней февраля погода, наоборот, стала немного теплее нормы — примерно на 0,7 °С.

Днём большую часть месяца держались морозы от –5 до –10 °С. В отдельные дни в начале февраля температура опускалась до –11…–19 °С и ниже.

При этом были и кратковременные оттепели. Самая высокая температура месяца была зафиксирована 28 февраля в Гродно — +13,5 °С.

Ночные морозы до –30 °С

Ночью температура чаще всего опускалась до –10…–18 °С. В отдельные периоды столбики термометров показывали –20…–25 °С, а местами морозы достигали –30 °С.

Самая низкая температура февраля была зарегистрирована 2 февраля на метеостанции Полесская — –31,1 °С.

Осадков выпало меньше нормы

Февраль также оказался сухим. В среднем по стране выпало 24 мм осадков, что составляет 63% климатической нормы. Подобная ситуация наблюдается примерно раз в 4–5 лет.

Самым засушливым за всю историю наблюдений остаётся февраль 1972 года, когда за месяц выпало всего 8 мм осадков.

Больше всего осадков в феврале 2026 года зафиксировано в Гомельской области — около 32 мм (83% нормы). Меньше всего — в Брестской области, где выпало 17 мм (49% нормы).

Осадки в течение месяца выпадали в виде снега, мокрого снега и дождя.

Снег и зимние явления

Снежный покров в течение месяца сохранялся на большей части территории Беларуси. Лишь в крайних юго-западных районах к середине третьей декады снег полностью сошёл.

К концу февраля высота снежного покрова составляла:

1 см — в Ивацевичах

до 46 см — в Костюковичах и Верхнедвинске

Максимальная высота снега была зафиксирована на станции Верхнедвинск 14–17 февраля — 56 см.

В течение месяца также отмечались гололёд, туманы и налипание мокрого снега. Ветер в основном был слабым и умеренным, однако иногда усиливался до 15–16 м/с. Самые сильные порывы зафиксированы 21 февраля в Ошмянах и 27 февраля в Докшицах.

Февраль традиционно считается самым холодным месяцем зимы в Беларуси. Однако в последние десятилетия зимы становятся мягче, и сильные отрицательные температурные аномалии фиксируются всё реже. Тем не менее холодные периоды время от времени возвращаются — как это произошло в феврале 2026 года.

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