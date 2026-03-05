Финская компания разработала умные шины для зимы 9 5.03.2026, 12:53

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Фото: Nokian

Эти покрышки меняют сцепление в зависимости от погоды.

Финская компания Nokian представила инновационные зимние шины Nokian Hakkapeliitta 01, которые автоматически регулируют сцепление с дорогой в зависимости от температуры. Новинка получила систему шипов, способных выдвигаться или втягиваться прямо во время движения, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Шипованные зимние шины традиционно считаются одним из самых надежных решений для езды по льду и глубокому снегу. Однако у них есть недостатки, они шумные на асфальте и ускоряют износ дорожного покрытия.

Инженеры Nokian предложили решение этой проблемы. В новой модели используется специальный базовый слой внутри протектора, который реагирует на температуру. Когда шина охлаждается, шипы остаются жесткими и выступают наружу, обеспечивая максимальное сцепление на льду. Когда температура повышается, шипы могут уходить глубже в протектор, снижая шум и уменьшая повреждение дорожного покрытия.

По словам разработчиков, такая технология делает шины тише, экологичнее и при этом эффективнее на скользкой дороге по сравнению с предыдущими моделями серии Hakkapeliitta.

Эксперты отмечают, что рынок экстремальных зимних шин остается относительно нишевым, однако спрос на покрышки с высоким уровнем сцепления — особенно для суровых северных условий — стабильно сохраняется.

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