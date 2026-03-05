Украинцы сбили российский вертолет Ка-27

Украинцы сбили российский вертолет Ка-274
- 5.03.2026, 15:30
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Вертолет сбит над акваторией Черного моря.
Силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины над акваторией Черного моря уничтожен вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27, говорится в сообщении ВМС Украины.
Вертолет Ка-27 оборудован вооружением для поражения надводных и подводных лодок – торпеды АТ-1МВ, глубинные бомбы, авиабомбы весом от 50 до 250 килограммов. Кроме того, вертолет может быть оборудован также управляемыми противолодочными ракетами АПР-2Э. Его стоимость – более 1,5 миллионов долларов.