закрыть
10 июня 2026, среда, 16:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинцы сбили российский вертолет Ка-27

4
  • 5.03.2026, 15:30
  • 6,042
Украинцы сбили российский вертолет Ка-27

Вертолет сбит над акваторией Черного моря.

Силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины над акваторией Черного моря уничтожен вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27, говорится в сообщении ВМС Украины.

Вертолет Ка-27 оборудован вооружением для поражения надводных и подводных лодок – торпеды АТ-1МВ, глубинные бомбы, авиабомбы весом от 50 до 250 килограммов. Кроме того, вертолет может быть оборудован также управляемыми противолодочными ракетами АПР-2Э. Его стоимость – более 1,5 миллионов долларов.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук
Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко