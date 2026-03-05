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Почему знаменитости покупают доли в футбольных клубах?

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  • 5.03.2026, 17:34
  • 2,770
Почему знаменитости покупают доли в футбольных клубах?

Среди таких инвесторов — рэпер Снуп Догг.

Знаменитости все чаще становятся инвесторами футбольных клубов. Очередным примером стал блогер и музыкант Кей-Эс-Ай, который приобрел 20% акций футбольного клуба «Дагенем энд Редбридж». Он присоединился к растущему списку звезд, вкладывающих деньги в команды из низших лиг Англии, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Среди таких инвесторов — рэпер Снуп Догг, владеющий долей в ФК «Суонси Сити», бывший квотербек НФЛ Том Брэди, совладелец «Бирмингем Сити», а также актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, которые владеют «Рексем» и помогли команде подняться по лигам.

По словам экспертов, для клубов главное преимущество — популярность и огромная аудитория знаменитостей. Благодаря их влиянию команды получают больше внимания в соцсетях, новых болельщиков и дополнительные рекламные возможности.

При этом финансовая выгода для самих инвесторов далеко не гарантирована. Многие клубы убыточны, а путь из низших лиг в Premier League может потребовать сотни миллионов долларов инвестиций.

Реакция болельщиков неоднозначна. Одни считают приток знаменитостей шансом для развития клубов и местных сообществ. Другие опасаются, что успехи, достигнутые благодаря большим вложениям, будут выглядеть искусственными. Тем не менее интерес звезд к английскому футболу продолжает расти.

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