В США запускают в производство первый электромобиль на солнечных батареях 8 5.03.2026, 19:18

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Солнечные панели способны обеспечивать до 38 км пробега в день.

Американский стартап Aptera сообщил о выпуске первого солнечного электромобиля с производственной линии на предприятии в Калифорнии. По данным компании из Сан-Диего, это важный шаг на пути к сертификации и началу поставок клиентам, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Новый этап означает переход от сборки прототипов вручную к структурированному производственному процессу. На валидационной линии используется 14 рабочих станций, где специалисты собирают автомобили по стандартизированной схеме. Это позволяет улучшить контроль качества и подготовиться к серийному производству.

Первые автомобили будут использоваться для испытаний. Им предстоят тепловые тесты, проверка тормозной системы и так называемые разрушительные испытания. Эти процедуры необходимы для самосертификации компании и получения разрешения от Агентство по охране окружающей среды США (EPA), без которого невозможны продажи.

«Эти первые машины помогут завершить ключевые испытания и оптимизацию перед поставками клиентам», — заявил со-генеральный директор компании Стив Фамбрo.

Разработка солнечного электромобиля Aptera продолжается уже более десяти лет. Концепт Typ-1 впервые представили в 2007 году, а проект перезапустили в 2019-м после длительной паузы.

Во время испытаний в пустыне Мохаве в 2025 году инженеры подтвердили высокую аэродинамическую эффективность автомобиля. По данным компании, встроенные солнечные панели способны обеспечивать до 38 км пробега в день при хорошем солнечном свете. Общий запас хода достигает около 643 км, а в будущем планируется версия с дальностью до 1600 км.

Максимальная скорость автомобиля составляет 162 км/ч. В компании отмечают, что уже получили около 50 тысяч предварительных заказов, что потенциально превышает 2 млрд долларов выручки. Первые поставки клиентам ожидаются позже в этом году.

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