Для МЧС Беларуси сделали настоящий «танк»7
- 5.03.2026, 19:48
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Фотофакт.
У белорусских спасателей появился новый интересный образчик техники. Гусеничную пожарную машину показали в Telegram-канале Госкомвоенпрома.
ГПМ-72 может справляться с пожарами четвертого класса опасности как в сложных лесных массивах, так и в зонах повышенного риска, включая военные склады и промышленные базы.
Для этого машину оснастили бронированным корпусом для защиты экипажа от взрывов и осколков.
«Это критически важно при тушении пожаров на складах ГСМ, боеприпасов и других объектах инфраструктуры, где риск детонации максимален», – подчеркнули в Госкомвоенпроме.
Также машина имеет бронированный корпус шасси, аквамачту высотой в движении 6 м, гусеничную ходовую часть.
Пожарная насосная установка на ГПМ-72 имеет производительность до 2500 л/мин, цистерна вмещает до 10 т воды, а подача насоса – 4000 л/мин со встроенным пеносместителем.
Машина разработана совместно с ООО «Пожснаб» и изготавливается на предприятии ОАО «140 ремонтный завод».