закрыть
10 июня 2026, среда, 21:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы лучшие смартфоны на Android

11
  • 5.03.2026, 20:11
  • 8,252
Названы лучшие смартфоны на Android

Рейтинг сформирован на основе отзывов пользователей.

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали февральский рейтинг Android-смартфонов, основанный на отзывах пользователей.

Лидером подборки оказался флагманский Nubia Z80 Ultra, которым довольны 98,67% пользователей. В топ-3 также вошли Huawei Mate 70 Pro+ и Huawei Mate 70 Pro с оценкой 98,47% и 98,42% соответственно.

За ними следуют Oppo K13 Turbo 5G (97,62%), Xiaomi 15S Pro (97,12%), Oppo Find X8 Ultra (95,42%) и Oppo Find X8S (94,24%).

С восьмого по десятое места расположились OnePlus Ace 6 с оценкой 94,19%, Honor Magic 8 (94,05%) и Realme Neo 8 с 93,97% положительных отзывов.

Примечательно, что час флагманских устройств в топе — прошлогодние модели, имеющие более современные версии.

AnTuTu подчеркивает, что их рейтинг формируется на основе отзывов пользователей, а не технических характеристик. Общий балл устройства зависит от положительных оценок.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук
Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко