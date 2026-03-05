Почему некоторые люди привлекают комаров гораздо сильнее других 6 5.03.2026, 20:16

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Биологи дали ответ.

Некоторые люди действительно привлекают комаров гораздо сильнее других. К такому выводу пришли ученые, изучающие химический состав запаха человеческой кожи, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Комары ориентируются не случайно, самки, которые и кусают людей, ищут жертву по нескольким сигналам. Среди них — углекислый газ из дыхания, тепло тела и визуальные контрасты. Однако решающую роль играет запах кожи, состоящий из сложной смеси химических веществ.

Людей, которых комары выбирают чаще всего, отличает высокий уровень карбоновых кислот на коже. Эти вещества образуются, когда бактерии, живущие на коже, расщепляют кожное сало.

В эксперименте участники носили на руках нейлоновые рукава, которые впитывали их естественный запах. Затем комарам предлагали выбрать между образцами. Оказалось, что некоторые люди привлекали насекомых более чем в 100 раз сильнее, чем другие.

Ученые отмечают, что уровень таких кислот зависит от генетики, особенностей микробиома кожи и химии организма. При этом запах остается довольно стабильным: изменения диеты, мыла или образа жизни почти не влияют на привлекательность человека для комаров.

Дополнительными факторами могут быть температура тела, количество выдыхаемого углекислого газа и даже группа крови, хотя эти связи изучены хуже.

Исследователи подчеркивают, что понимание этих механизмов важно для борьбы с болезнями, переносимыми комарами, включая малярию, лихорадку денге и вирус Зика.

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