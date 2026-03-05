Ученые раскрыли секрет способности кошек приземляться на лапы 1 5.03.2026, 21:22

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Причина в их позвоночнике.

Биологи из японского Университета Ямагути выяснили, почему кошки всегда приземляются на лапы. Способность связана с уникальной гибкостью грудного отдела их позвоночника, пишет New Scientist.

Наблюдения показывают, что при падении кошки сначала скручивают переднюю часть туловища. «Мы сравнили гибкость грудного и поясничного отделов позвоночника у кошек и обнаружили, что грудной отдел очень гибок», — пояснил Ясуо Хигураси.

Исследователи подтвердили свою теорию с помощью съёмки падения кошки с высоты одного метра. Также ученые заметили необъяснимую склонность этих животных закручиваться именно в правую сторону. Вероятной причиной этого являются особенности расположения внутренних органов.

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