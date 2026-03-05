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Питер Джексон получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

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  • 5.03.2026, 21:51
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Питер Джексон получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля
Питер Джексон

Режиссер отметил, что считает получение награды одним из важнейших событий своей карьер

Новозеландский режиссер Питер Джексон будет удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале за вклад в развитие мирового кинематографа. Об этом сообщили организаторы фестиваля. 79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая 2026 года.

Сам режиссер отметил, что считает получение награды одним из важнейших событий своей карьеры. Организаторы напомнили, что в 2001 году на фестивале впервые были показаны кадры фильма «Властелин колец: Братство кольца» — первой части трилогии по произведению Джона Р. Р. Толкина, которая принесла Джексону мировую известность. В цикл также вошли фильмы «Властелин колец: Две крепости» и «Властелин колец: Возвращение короля», вышедшие в прокат с 2001 по 2003 год и получившие в общей сложности 17 премий «Оскар».

Питер Джексон родился в новозеландском поселке Пукеруа-Бей недалеко от Веллингтона. Его дебютной картиной стала лента «Инопланетное рагу». В последние годы режиссер преимущественно работает над документальными проектами.

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