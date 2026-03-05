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Индийский истребитель Су-30 потерпел крушение

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  • 5.03.2026, 23:14
  • 4,828
Индийский истребитель Су-30 потерпел крушение

Крушение произошло недалеко от штата Арунчал-Прадеш, контроль Индии над которым оспаривает Китай.

Индийский истребитель Су-30 МКИ потерпел крушение в округе Карби-Англонг штата Ассам, примерно в 60 км от города Джорхат. Об этом рассказали в пресс-службе индийских ВВС. О состоянии пилота не сообщается.

Истребитель перестал выходить на связь после 19:42 по местному времени. Как сообщается, он вылетел из Джорхата для выполнения тренировочного полета. Поисковые операции продолжаются, отметили в пресс-службе. Крушение произошло недалеко от штата Арунчал-Прадеш, контроль Индии над которым оспаривает Китай.

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