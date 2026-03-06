Белорусы получили первые «СМС счастья» не за скорость и техосмотр 12 6.03.2026, 10:58

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Что теперь видит фотофиксация.

Белорусские автомобилисты поделились в соцсетях первыми «СМС счастья» от Госавтоинспекции. По словам водителей, теперь на телефон от МВД может придти не только уведомление о штрафах за превышение скорости или просроченный техосмотр, но и предупреждение о других видах нарушений, попавших в объектив камер фотофиксации, пишет «Телеграф».

Скриншотом сообщения от МВД на днях поделилась в Threads автомобилистка из Бобруйска. По ее словам, это ее первое предупреждение, которое «прилетело» на мобильный с камер фотофиксации. По словам девушки, вслед за СМС ей поступил и звонок от сотрудника ГАИ, который объяснил, что к чему.

«Позвонил сотрудник и предложил встретиться. Будьте внимательны, пристегивайтесь и не разговариваете по телефону, на это тоже фотофиксация распространяется», - поделилась не самым приятным опытом автомобилистка.

Судя по сообщению, официальное предупреждение девушке выдали не за непристегнутый ремень, как она упомянула в сообщении, а за то, что та разговаривала по телефону за рулем. Именно это нарушение предполагает пункт 5 статьи 18.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), указанная в смс.

Кстати, максимальное наказание по этой статье за нарушение водителем правил пользования радио- и телефонной связью во время движения - штраф в размере до 2 базовых величин (то есть до 90 рублей), так что в данном случае автомобилистка отделалась минимальным наказанием.

Кстати, в ГАИ ранее уже не раз делились кадрами с дорожных камер, на которых запечатлены такие нарушители, однако о том, что предупреждения за них могут «прилететь» по смс, автомобилисты рассказывают едва ли не впервые. Но, судя по всему, эту практику инспекторы уже взяли на вооружение. По словам одного из комментаторов, ему также уже звонили из ГАИ и вынесли устное предупреждение за пользование мобильным за рулем. Как предположил комментатор, нарушение также отследили по дорожным камерам.

Что касается не пристегнутого ремня, в ГАИ ранее также предупреждали, что и это нарушение могут фиксировать дорожные камеры, а следовательно, и за них теоретически можно получить подобное «смс счастья». В этом случае основанием для вынесения предупреждения будет указана уже другая статья КоАП - п.3 ст. 18.11. Максимальное наказание по ней для водителя за не пристегнутый ремень - штрафа до 1 базовой величины (45 рублей сегодня). При этом штраф водителю могут выписать и за не пристегнутых ремнями пассажиров.

Кстати, в прошлом месяце ГАИ предупредила белорусских автомобилистов о том, что теперь «письма счастья», которые приходят за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на основании данных автоматических камер видеофиксации, будут рассылать не только за превышение скорости, но и за проезд на красный сигнал светофора.

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