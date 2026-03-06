Вместо Renault Megane: Dacia создала новую недорогую модель 1 6.03.2026, 11:07

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Автомобиль точно удивит покупателей.

Новая недорогая модель Dacia Striker 2027 модельного года присоединится к линейке популярных автомобилей и фактически займет место Renault Megane на европейском рынке. Машину показали официально перед премьерой.

Автомобиль точно удивит покупателей, ведь компания намерена усилить свои позиции в другом сегменте с более крупным автомобилем. Информацию о нем раскрыли официально и показали некоторые детали дизайна.

Новая модель Dacia, которая ранее была известна как C-Neo, станет недорогим соперником Skoda Octavia, VW Golf и Opel Astra. Оправится в продажу до конца 2026 году. После того, как на самых развитых рынках модель Megane превратилась в электромобиль, Dacia решила предложить машину похожего размера с ДВС.

Но в линейке появятся и гибридные варианты. Пока модель позиционируют как кроссовер, но это стилизованный лифтбэк с длиной кузова около 4,6 м и с немного увеличенным клиренсом. Новая Dacia должна сочетать просторный салон, современные технологии и низкую цену до 25 000 евро.

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