Капитана женской сборной Беларуси по регби осудили за «политику» 2 6.03.2026, 12:58

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Мария Шакуро

Спортсменке вынесли приговор накануне праздника 8 Марта.

35-летнюю регбистку Марию Шакуро осудили на «домашнюю химию» по политической статье. Рассмотрением ее дела занимается Минский городской суд, сообщает «Еврорадио».

Марию Шакуро судили за «содействие экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 361-4 Уголовного кодекса). В последнее время эту статью применяют к людям, задержанным по «делу Гаюна». Однако точно неизвестно, в чем именно обвиняли спортсменку.

Мария Шакуро — известная регбистка, она была капитаном сборной Беларуси. Была бронзовым призером чемпионата Европы по пляжному регби в 2017 году.

Одновременно она работала на мебельном производстве.

В 2020-м спортсменка была арестована на 10 суток, но потом ее не трогали. Когда на Марию завели уголовное дело и сидела ли она в СИЗО — неизвестно.

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