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Samsung вживую показал «растягивающийся» смартфон

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  • 6.03.2026, 13:46
  • 5,076
Samsung вживую показал «растягивающийся» смартфон
иллюстративное фото

Какими могут стать мобильные устройства будущего?

На выставке MWC 2026 компания Samsung показала необычный прототип «вытягивающегося» смартфона. Устройство под названием Mobile Slidable демонстрирует альтернативный подход к увеличению дисплея – без использования складного механизма, пишет Android Authority.

В сложенном состоянии диагональ дисплея Samsung составляет 5,1 дюйма с соотношением сторон 16:9. Если потянуть верхнюю часть корпуса, скрытая часть OLED-панели выдвигается наружу, и экран увеличивается до 6,7 дюйма с более вытянутым форматом 22:9.

В отличие от складных смартфонов, здесь отсутствует линия сгиба, поэтому поверхность экрана остается полностью ровной. При этом в горизонтальной ориентации устройство превращается в более широкий экран, подходящий для просмотра видео или работы с несколькими приложениями.

Пока Mobile Slidable остается лишь демонстрационным прототипом. Samsung уже показывала похожие концепции раздвижных и сворачиваемых дисплеев в предыдущие годы, но ни одна из этих технологий пока не дошла до серийных смартфонов. Тем не менее подобные разработки дают представление о том, какими могут стать мобильные устройства будущего.

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