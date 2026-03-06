Samsung вживую показал «растягивающийся» смартфон

Samsung вживую показал «растягивающийся» смартфон6
- 6.03.2026, 13:46
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Какими могут стать мобильные устройства будущего?
На выставке MWC 2026 компания Samsung показала необычный прототип «вытягивающегося» смартфона. Устройство под названием Mobile Slidable демонстрирует альтернативный подход к увеличению дисплея – без использования складного механизма, пишет Android Authority.
В сложенном состоянии диагональ дисплея Samsung составляет 5,1 дюйма с соотношением сторон 16:9. Если потянуть верхнюю часть корпуса, скрытая часть OLED-панели выдвигается наружу, и экран увеличивается до 6,7 дюйма с более вытянутым форматом 22:9.
В отличие от складных смартфонов, здесь отсутствует линия сгиба, поэтому поверхность экрана остается полностью ровной. При этом в горизонтальной ориентации устройство превращается в более широкий экран, подходящий для просмотра видео или работы с несколькими приложениями.
Пока Mobile Slidable остается лишь демонстрационным прототипом. Samsung уже показывала похожие концепции раздвижных и сворачиваемых дисплеев в предыдущие годы, но ни одна из этих технологий пока не дошла до серийных смартфонов. Тем не менее подобные разработки дают представление о том, какими могут стать мобильные устройства будущего.