В Минске бесплатно раздают целый КамАЗ шаурмы 15 6.03.2026, 15:10

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Стали известны подробности праздничной акции.

Возле одного из торгово-развлекательных центров Минска днем в пятницу, 6 марта, заметили целый КамАЗ с шаурмой. Оказалось, что одна из сетей стрит-фуда решила организовать праздничную промо-акцию и раздать бесплатно целый грузовик еды, пишет «Телеграф».

Бесплатную раздачу шаурмы организовала сеть Grill Kebab, причем нигде ее особо не афишировала. Об акции перед самым началом, когда грузовик с едой уже был на месте, сообщили в соцсетях ТРЦ «Червенский», у входа которого и организовали все это «безумие».

Точное время акции решили не называть, указав лишь примерный промежуток: с 12:00 до 14:00.

Раздавать целый кузов шаурмы пообещали в течение получаса,

«Кто не успел — тот заказывает за деньги. Бегом к главному входу, пока все не разобрали!» - дали отмашку любителям стрифуда организаторы.

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