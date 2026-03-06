В Минске бесплатно раздают целый КамАЗ шаурмы

В Минске бесплатно раздают целый КамАЗ шаурмы15
- 6.03.2026, 15:10
- 8,274
Стали известны подробности праздничной акции.
Возле одного из торгово-развлекательных центров Минска днем в пятницу, 6 марта, заметили целый КамАЗ с шаурмой. Оказалось, что одна из сетей стрит-фуда решила организовать праздничную промо-акцию и раздать бесплатно целый грузовик еды, пишет «Телеграф».
Бесплатную раздачу шаурмы организовала сеть Grill Kebab, причем нигде ее особо не афишировала. Об акции перед самым началом, когда грузовик с едой уже был на месте, сообщили в соцсетях ТРЦ «Червенский», у входа которого и организовали все это «безумие».
Точное время акции решили не называть, указав лишь примерный промежуток: с 12:00 до 14:00.
Раздавать целый кузов шаурмы пообещали в течение получаса,
«Кто не успел — тот заказывает за деньги. Бегом к главному входу, пока все не разобрали!» - дали отмашку любителям стрифуда организаторы.