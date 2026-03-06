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Израиль уничтожил подземный бункер Али Хаменеи

  • 6.03.2026, 15:15
  • 5,882
Израиль уничтожил подземный бункер Али Хаменеи
иллюстративное фото

Бункер использовался высшим военным руководством Ирана.

50 израильских истребителей, руководствуясь данными разведки, нанесли удар по подземному бункеру в Тегеране, сообщает ЦАХАЛ.

Бункер располагался на территории резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в центре столицы. По данным израильских военных, после смерти Хаменеи в субботу бункер использовался высокопоставленными иранскими чиновниками.

Бункер был один из самых важных военных командных центров иранского руководства. Удар по бункеру еще сильнее ослабляет возможности режима по управлению и контролю, заявили в ЦАХАЛ.

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