Израиль уничтожил подземный бункер Али Хаменеи
- 6.03.2026, 15:15
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Бункер использовался высшим военным руководством Ирана.
50 израильских истребителей, руководствуясь данными разведки, нанесли удар по подземному бункеру в Тегеране, сообщает ЦАХАЛ.
Бункер располагался на территории резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в центре столицы. По данным израильских военных, после смерти Хаменеи в субботу бункер использовался высокопоставленными иранскими чиновниками.
Бункер был один из самых важных военных командных центров иранского руководства. Удар по бункеру еще сильнее ослабляет возможности режима по управлению и контролю, заявили в ЦАХАЛ.