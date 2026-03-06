Польша закрывает воздушное пространство у границ с Беларусью и Украиной 2 6.03.2026, 15:54

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Фото: charter97.org

Запрет будет действовать с 10 марта по 9 июня 2026 года.

Польское агентство аэронавигации (PAZP) заявило, что в восточных районах страны на три месяца создается запретная для полетов зона. Запрет полетов потребовало ввести оперативное командование Вооруженных Сил в связи с необходимостью обеспечения безопасности государства. Ограничения будут действовать с 10 марта до 9 июня.

Запрет распространяется на все воздушные суда, которые летают ниже 3 км. В перечень исключений попали самолеты гражданской и санитарной авиации, они должны будут получать специальное разрешение.

В сентябре 2025 г. Польша вводила частичные ограничения на полеты. Это происходило вдоль границы с Беларусью и Украиной после того, как зафиксировала более 10 дронов на своей территории, а также падение ракеты «неизвестного происхождения».

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