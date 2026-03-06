Сикорский остро отреагировал на захват Венгрией украинских инкассаторов

Сикорский остро отреагировал на захват Венгрией украинских инкассаторов11
- 6.03.2026, 16:38
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И потроллил Орбана.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал задержание инкассаторов украинского «Ощадбанка» в Венгрии.
В пятницу, 6 марта, Сикорский поделился в Х сообщением главы МИД Украины Андрея Сибиги о задержании и прокомментировал: «Они [венгры] съели зебр, они украли деньги».
Высказыванием о зебрах польский министр напомнил о скандале, связанном с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В августе 2025 года венгерское издание Telex обнародовало кадры с территории имения, связанного с семьей Орбана. В частности там было видно многоэтажные здания с лифтами, подземный паркинг, бассейн и даже зебр, которые ходили по территории имения.
Сам Орбан утверждал, что поместье принадлежит не ему, а его отцу, и что это якобы ферма, которая даже не достроена.
They've eaten the zebras, they've stolen the money. https://t.co/iB9gzt6oIH— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 6, 2026