Азербайджан мобилизовал резервистов и выдвинул войска на позиции 4 6.03.2026, 19:19

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Баку обещает ответ на агрессию Ирана.

Власти Азербайджана объявили мобилизацию № 1, в рамках которой вооруженные силы страны переведены в состояние полной боевой готовности. Одновременно начался призыв резервистов, а воинские подразделения выдвигаются на боевые позиции или в заранее назначенные районы. Об этом сообщило Министерство обороны республики, пояснив порядок действий после соответствующего решения президента Ильхама Алиева. Разъяснение оборонного ведомства опубликовано в его телеграм-канале.

В четверг, 5 марта, два дрона, запущенных с территории Ирана, атаковали Нахичевань. Один ударил по зданию терминала международного аэропорта, расположенного примерно в 10 км от границы, второй — упал рядом со школой в селе Шакарабад. В результате пострадали два человека, здание аэропорта получило повреждения. МИД Азербайджана назвал атаку грубым нарушением международного права. Посол Ирана был вызван для вручения ноты протеста, Баку также потребовал от Тегерана провести расследование и предоставить гарантии, что подобные инциденты больше не повторятся.

В Минобороны Азербайджана заявили, что нападения на гражданскую инфраструктуру «не останутся без ответа», и пообещали принять меры для защиты суверенитета, населения и критически важных объектов.

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