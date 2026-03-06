Киев заявил о «российском почерке» в похищении украинских инкассаторов в Венгрии

Киев заявил о «российском почерке» в похищении украинских инкассаторов в Венгрии5
- 6.03.2026, 20:29
- 8,036
Голос Москвы из Будапешта звучит все громче.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «российском почерке венгерских провокаций» в контексте похищения в Будапеште украинских инкассаторов с наличными и золотом.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Как отметил украинский министр, ситуация с захватом венгерской стороной украинских инкассаторов «перешла все границы».
«Такие действия не имеют ничего общего ни с правом, ни с партнерством. Это откровенное силовое давление на граждан Украины», — подчеркнул Сибига.
Он также рассказал о принятых украинской стороной мерах в связи с произошедшей ситуацией.
«Еще ночью мы немедленно придали широкую огласку этой ситуации публично. В это же позднее время была отправлена официальная нота венгерской стороне с требованием немедленно освободить граждан Украины и прекратить произвол. С самого утра в Министерство иностранных дел Украины был вызван и.о. временного поверенного в делах Венгрии в Украине», — отметил Сибига.
Он подчеркнул, что Украина требует «немедленных объяснений, доступа консулов и освобождения своих граждан».
Сибига также рассказал о координационном совещании в МИД с участием всех ответственных структурных подразделений.
Министр также связал эту ситуацию с приближением парламентских выборов в Венгрии, поскольку «украинская тема все чаще используется там как инструмент внутренней политики».
«Мы это уже видели не раз. Но на этот раз ситуация перешла опасную грань. Все чаще в позициях Будапешта слышна не европейская логика, а знакомые московские интонации. Голос Москвы из венгерского кресла звучит все громче. Это должны осознавать все в Европе от Брюсселя до каждой столицы», — подчеркнул он.
Сибига заверил, что Украина будет защищать своих граждан и «не позволит использовать их как инструмент политических манипуляций».
«Не позволим говорить с нами языком ультиматумов, шантажа или угроз. Украина — не та страна, с которой можно так говорить. Я убежден, что эту историю нам удастся решить и вернуть наших граждан, но то, что произошло, не будет замалчиваться и не останется без реакции, в частности правовой, санкционной и международно-правовой», — резюмировал глава МИД.