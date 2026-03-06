Генштаб ВСУ подтвердил поражение российских кораблей в порту Новороссийска 1 6.03.2026, 21:31

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Поражены два фрегата.

Силы обороны Украины поразили два корабля Черноморского флота РФ — фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 6 марта, по результатам дополнительного анализа поражений, нанесенных 2 марта.

Степень повреждений уточняется, продолжается анализ данных о возможных повреждениях других судов российских оккупантов, отметили в украинском Генштабе.

2 марта Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 2 марта Силы обороны поразили нефтяной терминал Шесхарис и военно-морскую базу Новороссийск в Краснодарском крае РФ. Там был зафиксирован масштабный пожар.

4 марта источники NV в СБУ сообщили, что Служба безопасности вместе с другими подразделениями Сил обороны во время удара по российскому порту Новороссийск ночью 2 марта поразила морской тральщик «Валентин Пикуль» и противолодочные корабли «Ейск» и «Касимов».

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