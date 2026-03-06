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Азербайджан заявляет о срыве терактов, которые готовил Иран

  • 6.03.2026, 21:46
  • 4,020
Азербайджан заявляет о срыве терактов, которые готовил Иран

КСИР собирался взорвать нефтепровод.

Служба госбезопасности Азербайджана предотвратила подготовку терактов и сбор разведывательной информации, которыми занимался Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Среди целей КСИР в Баку назвали нефтепровод Баку–Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, одного из руководителей религиозной общины горских евреев, а также синагогу «Ашкенази». На территорию страны были переправлены три взрывных устройства, но их обезвредили, цитирует издание Minval.az.

Нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан — магистральный экспортный трубопровод для транспортировки каспийской нефти из Азербайджана к Средиземному морю, минуя территорию России и Ирана.

Накануне, 5 марта, МИД Азербайджана сообщил, что в результате удара иранского беспилотника было повреждено здание международного аэропорта в Нахичевани, пострадали два мирных жителя. Одной из целей, по версии азерайджанской стороны, также оказалась школа. Беспилотник не попал по зданию, он упал и взорвался рядом с ним.

6 марта власти Азербайджана приняли решение вывести дипломатический персонал страны из Ирана.

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