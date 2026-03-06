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16 стран и ЕС бойкотируют открытие Паралимпиады

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  • 6.03.2026, 23:18
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16 стран и ЕС бойкотируют открытие Паралимпиады

Из-за участия россиян и белорусов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что уже 16 стран и ЕС отказались от участия в сегодняшней церемонии открытия Паралимпийских игр-2026, сообщает «Радио Свобода».

По его словам, Австралия и Франция подтвердили, что их официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия.

«Уже 16 стран и ЕС отказались принимать участие в сегодняшней церемонии открытия Паралимпийских игр. Благодарен за солидарность партнеров, которая четко дает понять: спорт должен быть за мир, справедливость и уважение к международному праву», – написал он в соцсети Х.

Министр также выразил благодарность Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Швеции за заявление, в котором осуждается позорное решение Международного паралимпийского комитета. Несмотря на продолжающуюся войну России с Украиной, Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил шести российским спортсменам и четырем из Беларуси представлять свои страны в сопровождении своих национальных флагов, а не соревноваться под нейтральными.

Сборная Украины не будет принимать участия в церемонии в Вероне в знак протеста, к ней присоединятся Австрия, Румыния и Великобритания, Канада, Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша. Зимние Паралимпийские игры с 6 по 15 марта пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

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