Взрывы в Киеве, Харькове и Одессе: Россия атаковала Украину баллистикой 6 7.03.2026, 8:48

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иллюстративное фото

Подробности ночного обстрела.

В ночь на 7 марта российские оккупанты нанесли удары по Украине баллистическим вооружением, из-за чего жители Киева, Харькова, Одессы и других украинских городов слышат мощные взрывы, пишет «Фокус».

«Продолжается угроза применения баллистического вооружения», — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В течение ночной атаки в ВС ВСУ также отметили, что ракеты летели на Коростень, Харьков, Николаевскую область и другие города.

В то же время отдельно россияне атаковали баллистикой Киев.

«Враг наносит удар баллистическими ракетами. Оставайтесь в безопасных местах!», — отметил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Городской голова Киева Виталий Кличко также призвал киевлян находиться в укрытиях, отметив, что в столице работает ПВО.

Кроме того, под ударом оказался и Харьков. по словам мэра города Игоря Терехова, был зафиксирован удар баллистикой по Киевскому району.

Мониторы также сообщали, что россияне запустили в сторону украинских городов гиперзвуковые ракеты «Циркон» и крылатые ракеты «Калибр».

«Предположительно проведены пуски КР «Калибр» из акватории Черного моря»», — говорилось в сообщении.

На момент публикации материала баллистическая и дроновая атака российских войск по Украине продолжалась.

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