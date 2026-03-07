Трамп рассматривает ввод сухопутных войск США в Иран 10 7.03.2026, 9:42

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Для достижения конкретных стратегических целей.

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражал серьезную заинтересованность в размещении американских наземных войск на территории Ирана.

Об этом сообщили несколько американских чиновников и источников, знакомых с внутренними обсуждениями в администрации, пишет NBC News.

По их словам, во время бесед с помощниками и представителями Республиканской партии Трамп описывал возможный послевоенный сценарий для Ирана. Речь шла не о масштабном вторжении, а о небольшом контингенте войск США, который можно было бы использовать для достижения конкретных стратегических целей.

Источники отмечают, что президент не принимал окончательных решений и не отдавал приказов о введении наземных сил. Однако частные обсуждения свидетельствуют, что он рассматривает такой вариант более серьезно, чем следует из его публичных заявлений.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что сообщения основаны на предположениях анонимных источников.

«Президент Трамп всегда мудро держит все варианты открытыми, но любой, кто пытается намекнуть, что он поддерживает тот или иной вариант, доказывает, что у него нет реального места за столом переговоров», – сказала она.

По информации Пентагона, с начала войны в результате иранских контратак погибли шесть американских военных, еще 18 получили ранения.

Как сообщают источники, Трамп также обсуждал модель возможных отношений с Ираном после смены власти. Он сравнивал ее с ситуацией в Венесуэле после задержания бывшего президента Николаса Мадуро, когда США поддержали новую власть во главе с Делси Родригес и получили выгоды от сотрудничества в нефтяной отрасли.

В интервью газете New York Post Трамп заявил, что не исключает использования наземных сил:

«У меня нет никаких сомнений относительно использования воинских частей на местах», – сказал он, добавив, что такой вариант может понадобиться только при определенных условиях.

Эксперты отмечают, что потенциальное развертывание войск может означать проведение ограниченных спецопераций – например, рейдов для уничтожения важных целей или контроля над ядерными объектами. В то же время, по словам аналитиков, это существенно отличается от полномасштабной наземной операции.

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