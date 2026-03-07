Самый дешевый электромобиль Cadillac показали в подробностях 3 7.03.2026, 11:33

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Долгожданную модель уже отправили в продажу.

Новый кроссовер Cadillac Optiq стал самым дешевым электромобилем американского бренда. Долгожданную модель уже отправили в продажу в популярном формате. Машину показали в подробностях на официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, модель Cadillac Optiq соперничает с кроссовером Tesla Model Y. Для эффективной конкуренции у машины есть престижное имя, эффектный дизайн, который не надоедает, и широкая линейка модификаций.

Стандартный Cadillac Optiq подготовили в двух вариантах мощностью 241 и 283 л.с. Батарейные блоки емкостью 68 и 79 кВтч обеспечивают запас хода 530 и 600 км соответственно.

Недавно в линейку добавили топовый кроссовер Cadillac Optiq-V 2026 модельного года. От стандартной машины новинка отличается множеством изменений. Автомобиль получил другие бамперы и новые колесные диски. В целом это создает более стильный облик модели.

Электрокроссовер Cadillac Optiq-V оснастили полноприводной силовой установкой мощностью 525 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает лишь 3,5 с. Цена Cadillac Optiq в 241-сильной модификации стартует с $33 000.

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