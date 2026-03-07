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США готовят атомный авианосец «Джордж Буш» для отправки в сторону Ирана

  • 7.03.2026, 13:52
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США готовят атомный авианосец «Джордж Буш» для отправки в сторону Ирана

Американски флот усилит уже третья авианосная группа.

Соединенные Штаты Америки планируют отправить к берегам Ирана третью авианосную группу во главе с атомным авианосцем «Джордж Буш», который сейчас находится у берегов США.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Twitter журналиста Fox News Лукаса Томлинсона.

«Третья авианосная ударная группа готовится пересечь Атлантический океан, чтобы присоединиться к возможным боевым действиям против Ирана», - заявил Томлинсон.

По его словам, речь идет об атомном авианосце «Джордж Буш», который завершил подготовку вблизи мыса Гаттерас на побережье Северной Каролины и сейчас ожидает приказа отправиться в переход.

По предварительному плану, авианосная группа должна пройти в восточную часть Средиземного моря и развернуться в районе, где ранее находился авианосец «Джеральд Форд». Последний 5 марта прошел Суэцкий канал и теперь находится в Красном море.

Корреспондент Fox News отметил, что десятки истребителей на борту авианосца вместе с ракетными эсминцами его эскорта могут быть задействованы для поражения потенциальных целей в Йемене - в случае появления признаков атак йеменских хуситов на Израиль или международные морские перевозки.

Кроме того, в районе американо-израильской операции против Ирана уже действует еще одна авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Авраам Линкольн».

Что известно об авианосце «Джордж Буш»

Авианосец «Джордж Буш» - это американский атомный авианосец класса «Нимиц», десятый и последний корабль этого класса.

Корабль назван в честь 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Был заложен 6 сентября 2003 года, спущен на воду 9 октября 2006 года, и включен в состав флота 10 января 2009 года.

Экипаж корабля составляет 3200 человек, и 2480 человек из авиакрыла. Авианосец может нести до 90 самолетов и вертолетов. Максимальная скорость - до 56 км/ч.

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