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Украина остановила наступление РФ на Запорожье

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  • 7.03.2026, 16:59
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Украина остановила наступление РФ на Запорожье

ГУР раскрыло подробности масштабной операции.

Подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей зоне ответственности.

Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны Украины.

Как отмечается, в течение трех месяцев воины «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины реализуют комплексную оборонную операцию на Запорожском направлении.

Цель разведчиков - сорвать наступательные планы врага и не допустить его продвижения к областному центру.

«В ходе активных действий спецназовцы ГУР ликвидировали более 300 оккупантов убитыми и ранеными, еще 39 российских военнослужащих взяли в плен», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что точными ударами дронов и артиллерии военные разведчики системно ограничивают логистические возможности московитов - из-за нехватки обеспечения оккупанты все чаще отказываются от штурмовых действий на направлении.

Действия спецназа позволили стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах и обезопасить Запорожье.

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