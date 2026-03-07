Украина остановила наступление РФ на Запорожье

Украина остановила наступление РФ на Запорожье2
- 7.03.2026, 16:59
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ГУР раскрыло подробности масштабной операции.
Подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей зоне ответственности.
Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны Украины.
Как отмечается, в течение трех месяцев воины «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины реализуют комплексную оборонную операцию на Запорожском направлении.
Цель разведчиков - сорвать наступательные планы врага и не допустить его продвижения к областному центру.
«В ходе активных действий спецназовцы ГУР ликвидировали более 300 оккупантов убитыми и ранеными, еще 39 российских военнослужащих взяли в плен», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что точными ударами дронов и артиллерии военные разведчики системно ограничивают логистические возможности московитов - из-за нехватки обеспечения оккупанты все чаще отказываются от штурмовых действий на направлении.
Действия спецназа позволили стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах и обезопасить Запорожье.