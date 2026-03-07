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«Полное уничтожение»: Трамп пообещал сегодня «очень серьезный удар» по Ирану

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  • 7.03.2026, 14:57
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«Полное уничтожение»: Трамп пообещал сегодня «очень серьезный удар» по Ирану
Дональд Трамп

В ночь на 8 марта Иран подвергнется «очень серьезному удару» со стороны США и Израиля.

«Полное уничтожение»: Трамп пообещал сегодня «очень серьезный удар» по Ирану

Как сообщает Charter97.org, об этом президента США Дональд Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.

«Иран, потерпевший сокрушительное поражение, извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке, пообещав больше не стрелять в них. Это обещание было дано лишь из-за безжалостных атак США и Израиля. Они стремились захватить и править Ближним Востоком», - заявил Трамп.

По словам американского президента, это первый случай за тысячи лет, когда Иран потерпел поражение от соседних стран Ближнего Востока.

«Они сказали: «Спасибо, президент Трамп». Я ответил: «Пожалуйста!». Иран больше не является «хулиганом Ближнего Востока», вместо этого он является «НЕУДАЧНИКОМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА» и будет им в течение многих десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не развалится!», - добавил он.

Кроме того, Трамп анонсировал «серьезный удар» по Ирану.

«Сегодня Иран получит очень сильный удар! Из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматривается возможность полного уничтожения и неизбежной гибели территорий и групп населения, которые до этого момента не считались целями», - подчеркнул президент США.

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