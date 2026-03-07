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Эксперты развеяли главный миф о расходе топлива а автомобиле

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  • 7.03.2026, 15:21
  • 11,624
Эксперты развеяли главный миф о расходе топлива а автомобиле

Тесты показали, что происходит на самом деле.

Использование кондиционера в автомобиле действительно увеличивает расход топлива, однако не настолько сильно, как считают многие водители. По данным тестов Немецкого автомобильного клуба ADAC, в среднем расходы возрастают на 10–15%, что значительно меньше распространенных опасений, пишет AutoŚwiat.pl.

Специалисты провели лабораторные испытания на автомобиле Skoda Octavia, смоделировав три типичных сценария: движение в городе со скоростью 50 км/ч, загородный маршрут со скоростью 100 км/ч и работу двигателя на холостом ходу. Во время теста салон охлаждали с 25°C до 22°C.

Результаты показали, что влияние кондиционера зависит от условий движения. В городе расход топлива вырос примерно на 20% (около 1 л на 100 км), на загородной дороге – только на 6% (примерно 0,3 л на 100 км). Больше всего топлива система потребляет на холостом ходу – до 0,4 л в час, что может означать рост расхода почти на 70%.

Эксперты отмечают, что современные компрессоры кондиционеров значительно эффективнее, чем в автомобилях начала 2000-х годов, поэтому их влияние на расход топлива стало меньше. При этом кондиционер повышает безопасность: прохладный салон помогает водителю лучше концентрироваться, а также быстро устраняет запотевание стекол.

Специалисты советуют использовать кондиционер разумно: проветривать салон перед поездкой, не устанавливать слишком низкую температуру (оптимально 21–23°C) и не включать систему во время очень коротких поездок, когда она не успеет эффективно охладить салон.

Регулярное использование кондиционера также важно для его технического состояния – запуск системы хотя бы раз в несколько недель помогает избежать дорогостоящего ремонта.

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