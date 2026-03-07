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Foreign Affairs: У Трампа свой стиль применения силы

  • 7.03.2026, 16:37
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Foreign Affairs: У Трампа свой стиль применения силы

Президент США меняет военную стратегию США.

Политика президента США Дональда Трампа постепенно формирует новый подход к применению силы, который многие эксперты считают противоположностью так называемой «доктрины Пауэлла». Этот принцип был сформулирован во время Войны в Персидском заливе генералом Колином Пауэллом и предполагал использование военной силы только как крайней меры, с четкими целями, широкой общественной поддержкой и стратегией выхода из конфликта, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Однако действия администрации Трампа демонстрируют иной подход. Военные операции проводятся быстро, часто неожиданно и без долгих публичных обсуждений или одобрения Конгресса. Так произошло и с последней военной операцией США против Ирана, начавшейся во время переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Эксперты отмечают, что в новой стратегии ставка делается на гибкость и внезапность применение силы. За последние годы США наносили удары по правительству Башара Асада в Сирии, ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, проводили операции против группировки Исламское государство, а также начали кампании против йеменских хуситов и провели операцию в Венесуэле против режима Николаса Мадуро.

В отличие от традиционной стратегии, администрация Трампа часто не формулирует четкие цели военных действий. Например, в случае Ирана президент заявлял одновременно о защите США, о необходимости смены режима и о стремлении к миру на Ближнем Востоке. Подобная неопределенность позволяет Вашингтону прекращать операции, не признавая поражения.

Еще одно отличие новой стратегии — использование силы точечно. Вместо крупных наземных операций, как в Афганистане или Ираке, США делают ставку на авиаудары, специальные операции и точечные удары. Такой подход, по мнению сторонников, снижает риск затяжных конфликтов и больших потерь.

Некоторые результаты этой стратегии уже заметны. Были уничтожены ключевые объекты иранской ядерной программы, а ряд вооруженных группировок ослаблен. Однако эксперты предупреждают, что подобная тактика подходит не для всех конфликтов.

Особенно сложной задачей может стать попытка смены власти в Иране — стране значительно более крупной и населенной, чем Ирак или Афганистан. Без наземной операции и без сильных союзников внутри страны добиться этого будет крайне трудно.

Аналитики отмечают, что стратегия Трампа позволяет быстро завершать военные кампании и избегать длительной оккупации. Но у нее есть и серьезный недостаток: такие действия могут лишь временно ослабить противников, откладывая новые конфликты на будущее.

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