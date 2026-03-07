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Ученые: Большую часть повседневных действий люди совершают на автопилоте

  • 7.03.2026, 16:46
  • 2,032
Ученые: Большую часть повседневных действий люди совершают на автопилоте

Как привычки влияют на повседневную жизнь.

Кажется, секрет благополучной жизни кроется в умении приучать себя к полезным привычкам. Группа ученых из Австралии, Англии и США выяснила, что люди совершают более половины ежедневных действий, не задумываясь, то есть в автопилотном режиме, пишет «Нож».

Как формируются привычки? Когда мы раз за разом одинаково реагируем на похожие условия, мозг начинает ассоциировать их с конкретными действиями. Со временем нам не приходится задумываться о поведении в разных ситуациях.

Авторы свежего исследования захотели понять, как привычки влияют на повседневную жизнь. Для этого они провели эксперимент с 105 добровольцами из Великобритании и Австралии.

«Людям нравится думать, что они принимают рациональные решения и тщательно обдумывают свои действия, прежде чем их совершить», — утверждает доктор Аманда Ребар, ведущий автор исследования из Университета Южной Каролины.

В течение недели участники получали на свои смартфоны шесть случайных уведомлений. Экспериментаторы просили их рассказать, чем они заняты в данный момент и можно ли назвать их действия совершенными намеренно.

Если верить результатам эксперимента, около 65% повседневных действий люди выполняли не задумываясь. Иначе говоря, их активность была куда больше связана с привычными стимулами, а не с осознанным выбором.

«Наше исследование показывает, что, хотя люди могут сознательно хотеть что-то сделать, само инициирование и выполнение этого действия часто происходит неосознанно, под влиянием привычек, — объяснил профессор Бенджамин Гарднер, соавтор исследования из Университета Суррея. — Это говорит о том, что полезные привычки могут стать мощным инструментом для достижения наших целей».

По мнению ученых, их наработки важны для создания новых программ общественного здравоохранения и мероприятий, направленных на изменение образа жизни.

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