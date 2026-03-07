Политзаключенный Вацлав Орешко почти потерял зрение в заключении 2 7.03.2026, 17:35

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Лукашенковский суд приговорил его к восьми годам заключения.

Активист независимого профсоюза РЭП Вацлав Орешко, которого уже почти четыре года держат в заключении, почти потерял зрение, сообщил «Радыё Свабода» информированный источник.

«Говорит, что зрение почти исчезло, уже только темноту видит. Настроение, конечно, не очень. Кроме зрения общее состояние здоровья также ухудшилось», — рассказал о политзаключенном источник.

Вацлава Орешко задержали в апреле 2022 года, через год приговорили к 8 годам заключения. Уже третий год политзаключенного держат в Ивацевичской колонии № 22.

Из-за пенсионного возраста политзаключенного не заставляют работать, но его физическое состояние такое, что приходится сводить к минимуму перемещения. Правозащитники включили Вацлава Орешко в список политзаключенных, которые находятся в состоянии особого риска по здоровью и требуют как можно более скорого освобождения.

«Зимой было, с ним разговаривали уже с такими намеками, что скоро выпустят, но ничего не случилось», — рассказал источник о Вацлаве Орешко.

О ситуации с Вацлавом Орешко также рассказывали бывшие политзаключенные, которым в прошлом году посчастливилось выйти на свободу.

В частности, в интервью сайту Charter97.org лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич призвал белорусский режим освободить Вацлава Орешко.

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